25.04 12:30 MIGnews.com

Синдзо Абэ едет к Владимиру Путину

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Президент России Владимир Путин 27 апреля проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщается на сайте Кремля.Отмечается, что в ходе переговоров будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года.Также лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.Ранее сообщалось, что Абэ сократит свое европейское турне и посетит только Россию и Великобританию.Решение сократить число поездок объясняется осложнением обстановки на Корейском полуострове.