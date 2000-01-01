25.04 12:30 MIGnews.com
Синдзо Абэ едет к Владимиру Путину
Президент России Владимир Путин 27 апреля проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе переговоров будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года.
Также лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Ранее сообщалось, что Абэ сократит свое европейское турне и посетит только Россию и Великобританию.
Решение сократить число поездок объясняется осложнением обстановки на Корейском полуострове.
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