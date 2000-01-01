25.03 09:41 MIGnews.com

Израиль: полиция разместит десятки мобильных камер на шоссе

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Транспортная полиция Израиля инициировала новый проект по “улучшению культуры вождения”.На междугородних трассах будут размещаться камеры с высоким разрешением, которые позволят снимать не только номера автомобилей, но и то, что происходит внутри них. На следующем этапе такие же камеры появятся и в городах. Камеры будут видны проезжающим, но офицеры ими управляющие - нет.Данные с камер в реальном времени будут поступать на планшеты полицейских. В случае фиксации нарушений, полицейские будут выписывать штрафы.Камеры предназначены для борьбы с нарушениями, создающими опасность для жизни участников движения на дорогах: обгон по обочине, отклонение от полосы движения, непредставление преимущественного права движения, использование смартфонов во время вождения и т.п.Камеры не будут учитываться приложением Waze, поскольку они являются мобильными и их местоположение будет постоянно меняться.