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Израиль: полиция разместит десятки мобильных камер на шоссе 25.03 09:41   MIGnews.com

Израиль: полиция разместит десятки мобильных камер на шоссе

Транспортная полиция Израиля инициировала новый проект по “улучшению культуры вождения”.

На междугородних трассах будут размещаться камеры с высоким разрешением, которые позволят снимать не только номера автомобилей, но и то, что происходит внутри них. На следующем этапе такие же камеры появятся и в городах. Камеры будут видны проезжающим, но офицеры ими управляющие - нет.

Данные с камер в реальном времени будут поступать на планшеты полицейских. В случае фиксации нарушений, полицейские будут выписывать штрафы.

Камеры предназначены для борьбы с нарушениями, создающими опасность для жизни участников движения на дорогах: обгон по обочине, отклонение от полосы движения, непредставление преимущественного права движения, использование смартфонов во время вождения и т.п.

Камеры не будут учитываться приложением Waze, поскольку они являются мобильными и их местоположение будет постоянно меняться.
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