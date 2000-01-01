Израиль угрожает Совету по правам человека "последствиями"
Посол Израиля в ООН Дани Данон предупредил Совет по правам человека ООН, что его правительство не оставит без внимания последнюю сессию, на которой был принят рекордно большой пакет антиизраильских резолюций.
Напомним, что в пятницу, 23 марта, большинством голосов СПЧ ООН проголосовал за принятие пяти документов с осуждением Израиля, тогда как по таким "светочам" защиты прав человека, как КНДР, Иран и Сирия, посвятили лишь по 1 или 2
Данон предупредил о "значительных последствиях в результате голосования против Израиля в Совете по правам человека".
"Эта антиизраильская деятельность лицемерна и наносят непоправимый ущерб делу тех, кто действительно заботится о реальных нарушениях прав человека во всем мире. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями и союзниками, и вместе мы положим конец абсурду, который представляет этот Совет", - сказал дипломат.