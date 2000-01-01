Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Габай: лучше, если Мерец не преодолеет избирательный порог 25.03 09:04   MIGnews.com

Габай: лучше, если Мерец не преодолеет избирательный порог

Лидер партии Авода Ави Габай прокомментировал работу на кампанию Мерец пиарщика Беннета Моше Клюгхафта.

Габай заявил: “В своей кампании Тамар Зандберг подстрекает против меня и против моей партии - Авода. Сегодня выяснилось, что это не она, а Моше Клюгхафт, и это его вторая кампания против меня. Клюгхафт - не просто “стратегический советник” - он агитатор, ответственный за превращение политической арены в опасную зону, за экстремизм, за подсадку фашистских шпионов в левые партии и за превращение левых в “предателей”.

Габай добавил: “Этот же человек сумел убедить Зандберг в том, что в Аводе “недостаточно идеологии”, и что “можно сидеть в одном правительстве с Либерманом”. Если это - новый Мерец - лучше бы ему не преодолеть избирательного барьера”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:08
В Польше прошел первый День спасителей евреев
09:41
Израиль: полиция разместит десятки мобильных камер на шоссе
09:30
Израиль угрожает Совету по правам человека "последствиями"
08:58
Зеэв Элькин может стать мэром Иерусалима
08:28
Новый лидер "Мереца" наняла пиарщика "Еврейского дома"
07:45
ЦАХАЛ уничтожил военный комплекс ХАМАСа в Рафиахе
07:13
Видео: так палестинцы из Газы пытаются сжечь технику ЦАХАЛа
07:12
Ливни назвала Ольмерта "непригодным" для политики
07:03
Арабы проникли из Газы в Израиль и пытались сжечь технику
06:21
Впервые: Из Австралии в Британию за 17 часов без посадок
05:10
Скончалась первая победительница "Евровидения"
04:23
Путин в короне – на обложке Time
03:09
Елизавета II даст старт Лондонскому марафону
02:42
Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus