25.03 09:04 MIGnews.com

Габай: лучше, если Мерец не преодолеет избирательный порог

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидер партии Авода Ави Габай прокомментировал работу на кампанию Мерец пиарщика Беннета Моше Клюгхафта.Габай заявил: “В своей кампании Тамар Зандберг подстрекает против меня и против моей партии - Авода. Сегодня выяснилось, что это не она, а Моше Клюгхафт, и это его вторая кампания против меня. Клюгхафт - не просто “стратегический советник” - он агитатор, ответственный за превращение политической арены в опасную зону, за экстремизм, за подсадку фашистских шпионов в левые партии и за превращение левых в “предателей”.Габай добавил: “Этот же человек сумел убедить Зандберг в том, что в Аводе “недостаточно идеологии”, и что “можно сидеть в одном правительстве с Либерманом”. Если это - новый Мерец - лучше бы ему не преодолеть избирательного барьера”.