Новый лидер "Мереца" наняла пиарщика "Еврейского дома"
Новый лидер "Мереца" Тамар Зандберг наняла для своей кампании на недавних праймериз политического стратега Моше Клюгафта, который ранее работал с ее политическими и идеологическими противниками и помогал очернять сторонников левой идеологии.
Именно Клюгафту приписывают заслугу в улучшении репутации как лидера "Еврейского дома" Нафтали Беннета, так и министра юстиции Айелет Шакед в последние годы.
Однако, кроме этого, он является автором кампаний по выявлению среди израильских артистов "иностранных агентов", которые сотрудничают или поддерживают левые НГО, и по высмеиванию New Israel Fund – одного из главных покровителей критиков Израиля из "Шалом Ахшав", "Бецелем", "Адала" и "Еш Дин".
О сотрудничестве лидера "Мерец" с Клюгафтом в субботу заявил председатель "Сионистского лагеря" Ави Габай, назвав последнего "пропагандистом, ответственным за опасную поляризацию политического дискурса".
Сама она ответила, что встреча с Клюгафтом действительно имела место быть, однако дальше этого дело не пошло.
"В ходе моей кампании много талантливых людей давали мне свои советы. Одним из них был Моше Клюгафт, который организовал встречу, чтобы дать мне советы, основываясь на его опыте возрастной революции в "Еврейском доме". Вопреки заявленному, Клюгафт никогда не занимался моей кампанией и на нее не работал", - возразила Зандберг.
Однако вот неувязка: ее слова расходятся со словами самого Моше Клюгафта. В вечернем телеэфире "Хадашот" он подтвердил, что сотрудничал с Тамар Зандберг на недавних внутрипартийных выборах в "Мереце", на которых она почти втрое обошла экс-главу "Шалом Ахшав" Ави Бускилу.