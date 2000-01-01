Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









25.03 21:24   MIGnews.com

Израиль раскроет архивные материалы об абсорбции алии

Правительство поддержало предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу предоставить общественности все архивные материалы об абсорбции большой алии в первые годы существования государства Израиль. Будут опубликованы архивные материалы, хранящиеся в Государственном и Центральном сионистском архивах.

В целях содействия раскрытию всех материалов и их доступности правительство решило создать рабочую группу во главе с секретарем правительства Цахи Браверманом. В состав группы войдут главный архивариус Израиля д-р Яаков Лозовик, президент Всемирной сионистской организации Реувен Шалом и генеральный секретарь Еврейского агентства Джозеф Шварц.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:28
Ави Габай: Люди хотят помочь и это прекрасный Израиль
21:48
Йеменские шииты готовы воевать с Израилем
21:15
Заявление Биньямина Нетаниягу на заседании правительства
20:42
Террористы, убившие Реувена Шмерлинга, признаны виновными
20:13
ХАМАС проводит в Газе военные учения
19:41
Мощный взрыв прогремел возле парламента Сомали в Могадишо
19:13
Поселенцы Амоны переезжают в новые дома
18:48
Facebook удалил страницы палестинских подстрекателей
18:42
Демократы США едут в Израиль с поздравлениями
18:24
Президент Ривлин: В Израиле нет коррупции
18:24
В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим"
17:47
Командующего люфтваффе сняли из-за F-35
17:24
В Афганистане смертники напали на мечеть, есть жертвы
17:11
Нетаниягу поблагодарил США за "Акт Тейлора Форса"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus