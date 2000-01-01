25.03 21:24 MIGnews.com

Израиль раскроет архивные материалы об абсорбции алии

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Правительство поддержало предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу предоставить общественности все архивные материалы об абсорбции большой алии в первые годы существования государства Израиль. Будут опубликованы архивные материалы, хранящиеся в Государственном и Центральном сионистском архивах.В целях содействия раскрытию всех материалов и их доступности правительство решило создать рабочую группу во главе с секретарем правительства Цахи Браверманом. В состав группы войдут главный архивариус Израиля д-р Яаков Лозовик, президент Всемирной сионистской организации Реувен Шалом и генеральный секретарь Еврейского агентства Джозеф Шварц.