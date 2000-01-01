25.03 21:15 MIGnews.com

Заявление Биньямина Нетаниягу на заседании правительства

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Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Сегодня мы отмечаем два события, которые со временем, несомненно, войдут в историю.Во-первых, несколько дней назад авиакомпания "Эйр Индия" совершила прямой рейс из Индии в Тель-Авив. Это имеет туристическое, экономическое, технологическое и политическое значение большой важности, что ясно каждому.Израильская экономика будет развиваться двумя путями - или в новых продуктах, или на новых рынках. То, что мы сделали здесь, - это прорыв на огромных новых рынках, и это очень большие перемены. Мы ставим перед собой цель открыть прямые рейсы из Тель-Авива в Мумбаи за пять часов - меньше, чем из Тель-Авива в Лондон. Значение этого огромно.Я хотел бы поблагодарить, в первую очередь, людей, сопровождавших меня в этом начинании в течение ряда лет. Прежде всего, Ицхака Молхо, а также Ярива Левина, Эли Грунера, конечно же, Исраэля Каца и Управление гражданской авиации. Это то, что созрело со временем и создаёт огромный потенциал для государства Израиль. Думаю, что их значение станет понятным позже, но в данный момент я не думаю, что мы должны говорить больше, чем я сказал здесь, чтобы добиться тех же результатов.Хочу поблагодарить также Меира Бен-Шабата и его предшественника за помощь авиакомпании "Эйр Индия". Это продолжительный процесс, в основном негласный, и лучше, чтобы он оставался таким, как сейчас, но я благодарю вас, Меир, за ту важную работу, которую вы сделали.Второе событие, имеющее историческое значение - инвестиции в размере почти миллиарда шекелей в цифровое здравоохранение. Мы развиваем отрасли будущего. Практически это уже отрасли настоящего. Сочетание трёх компонентов - очень больших баз данных, искусственного интеллекта и коммуникаций - создаёт новые отрасли. Примером может служить киберпромышленность. Мы - мировые лидеры в кибериндустрии и в киберзащите, что основано на этих трёх принципах. В последние годы мы разработали дополнительную отрасль - автономную автомобильную промышленность, основанную на тех же принципах. Мы уже являемся мировыми лидерами и в этой области.Два с половиной года назад я обозначил ещё одно направление - цифровое здравоохранение, потенциал которого превышает потенциал таких огромных отраслей как кибериндустрия и транспорт. Сфера цифрового здравоохранения оценивается в шесть триллионов долларов. Предположим, что мы получим в реальности 10 процентов рынка из этого потенциала - не нашего, а мирового реального рынка в ближайшие несколько лет. На мой взгляд, это разумная оценка - это шестьсот миллиардов долларов, и если нам удастся это сделать, как удалось в кибериндустрии и в нашей автомобильной промышленности, мы ожидаем значительного роста новых продуктов. Индия - новый рынок, здесь и рынки, и новые продукты.Что это за новые продукты? У Израиля огромная информационная база, охватывающая почти всё население. Население довольно большое по сравнению, скажем, со странами Балтии, в одной из которых один миллион человек в базе данных, а у нас около 9 миллионов. Эта база данных основана на показателях здоровья населения за последние двадцать лет. Это огромный актив, и мы хотим предложить исследователям, разработчикам и компаниям заняться двумя направлениями: превентивной и персональной медициной. Это, конечно, зависит от согласия каждого из нас. Право на соблюдение врачебной тайны полностью сохраняется.Мы новаторы в этой области на мировом уровне. Интерес компаний во всём мире огромен. Я уже встречался со многими из них, все хотят приехать сюда, и это правильно, потому что они видят новое направление.Успех не гарантирован. Инвестиции, на мой взгляд, относительно невелики - 960 миллионов шекелей. Это не конец света, но это значимые инвестиции, которые правительство делает для того, чтобы "захватить" отрасли будущего быть лидерами. Это очень масштабное решение, которое поддержали Эли Грунер, министр Гила Гамлиэль, министр финансов и заместитель министра здравоохранения. Все сотрудничают в этом важном вопросе".Премьер-министр добавил:"Я хочу прояснить: развитие подобных отраслей не всегда является следствием правительственных решений. Автомобильная промышленность развилась сама по себе, мы ей просто не мешали. Мы не мешали чрезмерным регулированием, высокими налогами, поэтому она развивалась, используя преимущество больших данных, гиперссылок и искусственного интеллекта. Это произошло само по себе. Кибериндустрия не развивается сама собой, она требует подпитки, требует постоянных инвестиций в ИТ-подразделения и подразделения разведки, поэтому она зависит от государственных инвестиций. В здравоохранении развитие не происходит само по себе, а требует наших инвестиций, принятия программ - и мы это делаем.Приведите мне больше подобных примеров, на которых видно, где наши действия создают такое серьезное преимущество. На ужине с президентом Китая Си Цзиньпином мы показали ему "карточку здоровья", и он сказал: "Я тоже хочу такую". Я ответил ему: "Одной недостаточно, вам нужно примерно 1,3 миллиарда карточек". Ему очень понравилась идея. Фактически, в настоящее время все страны и тысячи компаний конкурируют за то, во что мы решили инвестировать сегодня.Все хотят быть здоровыми, водить ту или иную марку автомобиля. Каждому нужен общественный транспорт, безопасность, и чтобы никто не мог взломать его банковский счет. Все хотят жить, жить долго и быть здоровыми. Это главнейший рынок, это самая сильная вещь, не только с экономической точки зрения, но и с человеческой. Нам подвластны изменения. Это очень важная вещь, потенциал которой по меньшей мере огромен, поэтому мы инвестируем. Обычно я не тороплюсь вкладывать правительственные деньги в далеко идущие проекты, я осторожничаю, поскольку "вырос" из частного сектора. Я думаю, что политики всегда очень быстро придумывают подобные проекты на нано-, микро и макроуровне - у них есть весь спектр далеко идущих проектов, но мы осторожны. По сей день мы были очень точны, в кибериндустрии, в других областях, и думаю, что точны и здесь. Это исторический день, я думаю, мы запомним его на долгие годы.Я хочу затронуть третью тему. Конгресс США принял закон Тейлора Форса. Этот закон назван в честь американского студента, который был убит в Яффо. Тейлор Форс - замечательная семья. Этот закон призван лишить Палестинскую администрацию сотен миллионов долларов, которые они вкладывают в стимулирование терроризма, а также содержат на них семьи террористов и их самих. Я думаю, что это мощный сигнал от Соединенных Штатов, которые меняют правила. Америка не готова принять правду прошлого, я бы сказал, ложь прошлого, и жить с этим. Она просто раскрывает ложь за ложью и стоит за истину, раз за разом. Я поздравляю Конгресс США и президента Трампа с этими решениями. Я уверен, что делаю это от имени всех министров израильского правительства.Пользуясь возможностью, хочу пожелать всем гражданам Израиля и всем евреям счастливого Песаха. Я снова повторю мой добрый совет: путешествуйте по нашей красивой стране, ешьте много харосет.Хаг самеах".