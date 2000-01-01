МИД Германии: солидарность с Израилем очень важна для нас
Солидарность с Еврейским государством является краеугольным камнем внешней политики Германии.
Об этом в воскресенье, 25 марта заявил новый немецкий министр иностранных дел Хайко Маас перед тем, как сесть в самолет и отправиться в Израиль с первым официальным визитом, передает The Times of Israel.
"Нести ответственность и сохранять солидарность с еврейским и демократичным Государством Израиль, стоять за его безопасность и против антисемитизма – вот что находится в центре нашей внешней политики", - отметил глава МИД.
"Это компас, за которым я следовал на своем пути в политику", - подчеркнул министр.
По данным издания, за время двухдневного визита в регион, Маас должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом Реувеном Ривлином.
Также он намерен посетить мемориальный комплекс Холокоста "Яд Вашем" и встретиться с гражданами, пережившими геноцид. Еще ему предстоит отправиться в Рамаллу, чтобы встретиться с президентом Палестинской Автономии Махмудом Аббасом, уточняет издание.