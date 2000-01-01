Демократы США едут в Израиль с поздравлениями

По данным издания, главной темой визита американской делегации станет "глобальная и региональная безопасность и вопросы сотрудничества".
" В ХХ столетии нет большего политического достижения, чем создание государства Израиль. Наша делегация рада возможности передать поздравления американского народа людям Израиля в связи с празднованием 70-летней годовщины Еврейского государства этой весной", - говорится в заявлении Пелоси.
"Мы ожидаем, что визит укрепит отношения наших двух стран в области экономики и безопасности", - подчеркунла Пелоси.
Издание также отмечает, что в состав делегации войдут десять конгрессменов, трое из которых — Адам Шифф (Калифорния), Ян Шаковски (Иллинойс) и Джейми Раскин (Мэриленд) — евреи.
После посещения Израиля делегация американских конгрессменов посетит Иорданию, которую Пелоси назвала "ключевым союзником".
Напомним, что в последний раз Ненси Пелоси посетила Израиль в конце марта 2007 года. Тогда она была спикером Палаты представителей Конгресса.