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Демократы США едут в Израиль с поздравлениями | Фото:25.03 18:42   MIGnews.com

Демократы США едут в Израиль с поздравлениями

Лидер фракции меньшинства в Палате представителей Конгресса США Ненси Пелоси посетит Израиль во главе делегации конгрессменов от Демократической партии.

Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, главной темой визита американской делегации станет "глобальная и региональная безопасность и вопросы сотрудничества".

" В ХХ столетии нет большего политического достижения, чем создание государства Израиль. Наша делегация рада возможности передать поздравления американского народа людям Израиля в связи с празднованием 70-летней годовщины Еврейского государства этой весной", - говорится в заявлении Пелоси.

"Мы ожидаем, что визит укрепит отношения наших двух стран в области экономики и безопасности", - подчеркунла Пелоси.

Издание также отмечает, что в состав делегации войдут десять конгрессменов, трое из которых — Адам Шифф (Калифорния), Ян Шаковски (Иллинойс) и Джейми Раскин (Мэриленд) — евреи.

После посещения Израиля делегация американских конгрессменов посетит Иорданию, которую Пелоси назвала "ключевым союзником".

Напомним, что в последний раз Ненси Пелоси посетила Израиль в конце марта 2007 года. Тогда она была спикером Палаты представителей Конгресса.
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