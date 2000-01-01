25.03 18:24 MIGnews.com
Президент Ривлин: В Израиле нет коррупции
Президент Реувен Ривлин, выступая сегодня на Иерусалимской конференции, организованной ежедневным изданием "Едиот Ахронот", опроверг заявления о том, что Израиль страдает от коррупции.
Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает The Times of Israel
.
По словам президента, все коррупционеры в высоких кругах уже ответили за свои преступления.
"Государство Израиль не коррумпированное. Это одна из немногих стран во всем мире, которая знает, как противостоять коррупции. От высших до низших кругов – все равны", - подчеркунл Ривлин.
Он также похвалил следственные органы Израиля за их тяжелый труд, отмечает издание.
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