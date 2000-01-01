Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Президент Ривлин: В Израиле нет коррупции | Фото:25.03 18:24   MIGnews.com

Президент Ривлин: В Израиле нет коррупции

Президент Реувен Ривлин, выступая сегодня на Иерусалимской конференции, организованной ежедневным изданием "Едиот Ахронот", опроверг заявления о том, что Израиль страдает от коррупции.

Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает The Times of Israel.

По словам президента, все коррупционеры в высоких кругах уже ответили за свои преступления.

"Государство Израиль не коррумпированное. Это одна из немногих стран во всем мире, которая знает, как противостоять коррупции. От высших до низших кругов – все равны", - подчеркунл Ривлин.

Он также похвалил следственные органы Израиля за их тяжелый труд, отмечает издание.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:41
Мощный взрыв прогремел возле парламента Сомали в Могадишо
19:13
Поселенцы Амоны переезжают в новые дома
18:48
Facebook удалил страницы палестинских подстрекателей
18:42
Демократы США едут в Израиль с поздравлениями
18:24
В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим"
17:47
Командующего люфтваффе сняли из-за F-35
17:24
В Афганистане смертники напали на мечеть, есть жертвы
17:11
Нетаниягу поблагодарил США за "Акт Тейлора Форса"
16:38
Турция испытала свои первые баллистические ракеты
16:10
Израиль: фермеры разоряются из-за ввоза продуктов из Газы
15:44
В Яффо обнаружено взрывное устройство
15:13
Полиция Германии арестовала Пучдемона
15:02
Нир Баркат меняет Иерусалим на Кнессет
14:29
Жандарм обменявший себя на заложницу женился перед смертью
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus