25.03 17:47 MIGnews.com

Командующего люфтваффе сняли из-за F-35

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Командующий ВВС бундесвера генерал-лейтенант Карл Мюльнер отправится в отставку в конце мая, сообщает оборонное обозрение IHS Jane’s.Мюльнер, по сообщениям в военных кругах, выступил за приобретение люфтваффе истребителей бомбардировщиков F-35 американского производства. Взгляды генерала кардинально расходятся с идеями его политических боссов, намеренных заменить 85 устаревших истребителей Tornado европейским истребителем Eurofighter.Разработка Eurofighter идет с 80-х годов, и серийное производство модернизированной версии до сих пор не началось.На настоящий момент в распоряжении бундесвера есть не более 30 истребителей, готовых к выполнению боевых задач.