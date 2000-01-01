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25.03 17:47   MIGnews.com

Командующего люфтваффе сняли из-за F-35

Командующий ВВС бундесвера генерал-лейтенант Карл Мюльнер отправится в отставку в конце мая, сообщает оборонное обозрение IHS Jane’s.

Мюльнер, по сообщениям в военных кругах, выступил за приобретение люфтваффе истребителей бомбардировщиков F-35 американского производства. Взгляды генерала кардинально расходятся с идеями его политических боссов, намеренных заменить 85 устаревших истребителей Tornado европейским истребителем Eurofighter.

Разработка Eurofighter идет с 80-х годов, и серийное производство модернизированной версии до сих пор не началось.

На настоящий момент в распоряжении бундесвера есть не более 30 истребителей, готовых к выполнению боевых задач.
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