Полиция Германии арестовала Пучдемона

По международному ордеру испанского Верховного суда правоохранительные органы Германии задержали бывшего главу Каталонии. Как сообщает его адвокат, Карлес Пучдемон был арестован при пересечении немецко-датской границы на машине.
Жауме Алонсо-Куевильяс пишет, что экс-президент автономного региона направлялся через Германию в Бельгию из Финляндии, полиция которой также прислала ему повестку с требованием явиться в участок.
"В настоящий момент он находится в отделении полиции. Его правовая защита уже активирована", - отметил Алонсо-Куевильяс, добавив, что полиция ФРГ проводит все необходимые проверки.
Любопытно, что за обвинения, предъявленные ему испанским правосудием, в Германии ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.