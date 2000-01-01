25.03 15:13 MIGnews.com

Полиция Германии арестовала Пучдемона

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По международному ордеру испанского Верховного суда правоохранительные органы Германии задержали бывшего главу Каталонии. Как сообщает его адвокат, Карлес Пучдемон был арестован при пересечении немецко-датской границы на машине.Жауме Алонсо-Куевильяс пишет, что экс-президент автономного региона направлялся через Германию в Бельгию из Финляндии, полиция которой также прислала ему повестку с требованием явиться в участок."В настоящий момент он находится в отделении полиции. Его правовая защита уже активирована", - отметил Алонсо-Куевильяс, добавив, что полиция ФРГ проводит все необходимые проверки.Любопытно, что за обвинения, предъявленные ему испанским правосудием, в Германии ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.