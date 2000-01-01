Нир Баркат меняет Иерусалим на Кнессет

Как и ожидалось, нынешний градоначальник Иерусалима Нир Баркат заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Вместо этого, он будет баллотироваться в Кнессет по списку партии "Ликуд", в которую он вступил в 2015 году.
"После того, как Иерусалим пошел по правильному пути, я не буду баллотироваться на третий срок на выборах мэра города. В конце нынешнего срока я покину муниципалитет, но никогда не покину Иерусалим", - говорит 58-летний политик в видео, опубликованном утром в воскресенье на его странице в Facebook.
Стоит отметить, что под "правильным путем" он имел в виду принятие на этой неделе муниципального бюджета.
Напомнив о своих армейских и личных достижениях, Баркат заверил будущего избирателя в том, что "всем сердцем" верит в путь "Ликуда", и попросил членов партии о поддержке, чтобы он смог, заняв высокое место в избирательном списке, пройти в Кнессет. Любопытно, что во время выборов перед своим вторым мэрским сроком Нир Баркат заручился поддержкой диаметрально противоположных сил - "Аводы" и "Мереца".
Он уже встретился с премьер-министром Нетаниягу, который одобрил его решение, назвав это "значительным вкладом в крупнейшее движение страны" и заявив, что вместе с Баркатом им будет над чем работать на благо Израиля.
Вскоре после заявления Барката его соперник на выборах 2013 года Моше Леон объявил, что снова будет бороться за кресло мэра. Другим вероятным участником гонки за столь привлекательную должность может стать действующий министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.