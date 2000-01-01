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Шауль Мофаз пугает Израиль Джоном Болтоном | Фото: Gage Skidmore/Flickr25.03 13:36   MIGnews.com

Шауль Мофаз пугает Израиль Джоном Болтоном

Бывший начальник генштаба ЦАХАЛа и бывший лидер партии Кадима Шауль Мофаз поделился своими впечатлениями от общения с новым советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Мофаз сообщил: “Я знаком с Джоном Болтоном, бывшим послом США в ООН. Он пытался убедить меня в необходимости атаковать Иран. Я не думаю, что это - мудрый акт, ни со стороны американцев сегодня, ни со стороны кого-либо еще до тех пор, пока иранская угроза не станет реальной”.

"Иранская угроза очень значительна для безопасности Израиля. Иран уже находится на границах Израиля – в Сирии и Ливане. Если Иран заполучит ядерное оружие, невозможно гарантировать, что у израильских детей будет будущее", - добавил он на конференции "Едиот Ахронот".

В то же время Мофаз выразил уверенность в том, что никакого вооруженного конфликта ближайшим летом не будет.

"Я считаю, что летом войны не будет, потому что ЦАХАЛ входит в число крупнейших и мощнейших вооруженных сил в мире. Я полагаю, что все наши ближайшие враги осведомлены о возможностях ЦАХАЛа, поэтому не верю, что может быть война", - добавил он.
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