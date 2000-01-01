25.03 12:13 MIGnews.com

В вузах и колледжах Израиля запретили пропаганду политики

כדי להימנע מספינים ומעיוותים, הנה המסמך שעבר בוועדת המדיניות של המועצה להשכלה גבוהה ביום שלישי האחרון בעניין מניעת פוליטיזציה באקדמיה הישראלית.

תקראו. כל מילה הגיונית. pic.twitter.com/Ot5y9dUQ7r — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) 25 марта 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Совет высшего образования Израиля утвердил моральный кодекс поведения в вузах. Среди прочих положений он запрещает преподавателям выражать личные политические взгляды на занятиях, если они напрямую взаимосвязаны.Документ был подготовлен автором этического кодекса ЦАХАЛа профессором Асой Кашером по запросу министра просвещения Нафтали Беннета и был остро встречен в среде преподавателей, которые сочли это попыткой заставить замолчать сторонников левого лагеря.И хотя после одобрения советом высшего образования израильским университетам и колледжам поручили включить большинство положений из кодекса в свои дисциплинарный уставы, остается до конца не ясным, будет ли включено спорное требование, однозначно должны быть запрещены дискриминация или фаворитизм в отношении преподавателей или студентов в связи с их политическими взглядами. Как и участие в академическом бойкоте Израиля или в любой деятельности, поощряющей такие бойкот.Если самая спорная статья и не будет включена в рабочий устав израильских учебных заведений, в совете надеются, что руководство вузов и колледжей, все равно, будут следить за соблюдением того, чтобы лекторы не внушали студентам свои политические взгляды.Ассоциация руководителей университетов Израиля уже осудила принятие устава, обвинив совет в цензуре и попрании принципов академической и научной свободы, заявив, что ему не место в стране, которая претендует на звание демократической.Впрочем нашлись и те, кто его поддержал. К примеру, доктор Таль Садех с факультета политических наук Тель-Авивского университета."Вузы должны оставаться как можно более аполитичными. Университет - это существующее на общественные средства госучреждение, а не частная собственность. Задача академика - выражать свое политическое мнение за стенами аудитории", - цитирует его Ynet.