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Ави Габай: Люди хотят помочь и это прекрасный Израиль | Фото: пресс-служба Сионистский лагерь25.03 22:28   MIGnews.com

Ави Габай: Люди хотят помочь и это прекрасный Израиль

Глава «Сионистского лагеря» Ави Габай прибыл в четверг, 22 марта, на базу Сиркин, чтобы принять участие в упаковке продуктовых пакетов, предназначенных для распространения среди десятков тысяч нуждающихся семей накануне праздника Песах. Организатором акции является неправительственная организация «Мигдаль Ор» (Маяк), во главе которой стоит раввин Ицхак Давид Гроссман.

«В этой ежегодной акции по сбору средств мы видим прекрасный Израиль. Тысячи людей, которые хотят помочь, и не забывают о тех, кто может остаться голодным в этот праздник. К сожалению, государство Израиль забыло о бедных, оставив их на задворках», — отметил Габай.

«Меня это важно на личном уровне, так как у ребенка из квартала, в котором я вырос, практически нет шансов преуспеть в жизни. Моя мечта заключается в том, чтобы возможность, которую я получил в жизни, смог получить каждый ребенок в Израиле - независимо от того, где он живет».
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