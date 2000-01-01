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Левак Дрюкер возглавил атаку против Тамар Зандберг 25.03 11:01   MIGnews.com

Левак Дрюкер возглавил атаку против Тамар Зандберг

Известный израильский журналист и ненавистник премьер-министра Нетаниягу, политический комментатор 10-го канала израильского ТВ Равид Дрюкер безжалостно атаковал нового лидера Мерец Тамар Зандберг.

Дрюкер, в прямом эфире Галей ЦАХАЛ во время разговора с Зандберг назвал ее “лгуньей” за то, что та продолжает отрицать тот факт, что ее предвыборной кампанией руководил известный пиарщик и политический провокатор Моше Клюгхафт.

Дрюкер написал в твиттер: “Я заметил несколько раз, что Зандберг не говорит правды, но то, что она делает сейчас - это просто бессовестная ложь. Кроме лжи, какой лидер левого лагеря может воспользоваться услугами самого злобного врага, человека, который выставляет левых в самом неблагоприятном свете?”

Дрюкер пишет: “Каждый уважающий себя левый, должен не только бойкотировать любую политическую активность этого человека, но и не смотреть его сериалы на HOT. Он организовал политическую ликвидацию Нами Хазан, New Israel Fund, Йоси Йона. Взять его организовывать кампанию? - Да это только психопат может. Можно придумать теорию конспирации, что Клюгхафта наняли, чтобы уничтожить израильский левый лагерь изнутри - и тогда это гениально. Благодаря отсутствию сдержанности Эреля Марголита он стал причиной ужасных конфликтов в Сионистском Лагере, и теперь поди узнай. что этот троянский конь натворит с Зандберг”.


Клюгхафт был организатором кампании Эреля Марглита на праймериз в Аводе.
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