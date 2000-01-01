Ольмерт получил в подарок авторучек на миллион шекелей
Депутат Кнессета Амир Оханна (Ликуд) обвинил израильскую юридическую систему в “избирательном правосудии”.
Оханна заявил: “Как может быть, что коллекция авторучек, стоимостью более миллиона шекелей, собранная Ольмертом - кошерна, но сигары - товар, который нельзя перепродать или заложить - криминальное дело?”
В ходе выступления Оханны раздавались громкие крики в его поддержку, и крики осуждения. Несколько человек в возмущении покинули зал, в котором выступал Оханна.