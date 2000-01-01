25.03 10:39 MIGnews.com

Ольмерт получил в подарок авторучек на миллион шекелей

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Депутат Кнессета Амир Оханна (Ликуд) обвинил израильскую юридическую систему в “избирательном правосудии”.Оханна заявил: “Как может быть, что коллекция авторучек, стоимостью более миллиона шекелей, собранная Ольмертом - кошерна, но сигары - товар, который нельзя перепродать или заложить - криминальное дело?”В ходе выступления Оханны раздавались громкие крики в его поддержку, и крики осуждения. Несколько человек в возмущении покинули зал, в котором выступал Оханна.