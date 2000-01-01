25.03 09:43 MIGnews.com

ООН: Израиль не прислушался к призыву СБ ООН о поселениях

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Израиль не предпринял никаких шагов для выполнения призыва Совета Безопасности ООН прекратить всю деятельность по созданию поселений на территории Иудеи и Самарии и в Восточном Иерусалиме, и вместо этого санкционировал экспансию поселений в нарушение международного права, как заявила Организация Объединенных Наций.Посланник ООН Николай Младенов сообщил Совету, что большое число сообщений о поселениях и действия Израиля в законодательстве указывают на "явное намерение продолжать расширение поселений на оккупированной палестинской территории".Младенов представил первый доклад Совету о выполнении принятой в декабре резолюции, осуждающей израильские поселения как "вопиющее нарушение" международного права. Принятие резолюции СБ ООН поразительно шло в развязку с прошлой практикой экс-резидента США Барака Обамы - США впервые воздержались, а не налагали вето на меру, как того требовал избранный президент Дональд Трамп.Резолюция не налагала санкции на Израиль, поэтому Совет не призван предпринимать какие-либо действия. Но это закрепило мировое неодобрение поселений.Младенов, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, вновь заявил, что Организация Объединенных Наций "считает, что вся деятельность по созданию поселений является незаконной в соответствии с международным правом и является одним из основных препятствий на пути к миру".Палестинские лидеры надеются, что Восточный Иерусалим станет столицей палестинского государства, которое также охватит Иудею и Самарию и сектор Газа, территории, захваченные Израилем в 1967 году.Посол Израиля в ООН Данни Данон заявил, что "единственным препятствием для мира является палестинское насилие и подстрекательство. Это навязчивое внимание к Израилю должно закончиться".В своем докладе Младенов также сказал, что "многие достижения в поселениях в течение последних трех месяцев еще больше разорвут территориальную соприкосновенность будущего палестинского государства и ускорят фрагментацию Иудеи и Самарии". Он сказал, что эти действия в Кфар-Адумиме, Шилохе, Кохаве Якове и Шавей-Шомроне "нарушают международное право, и они должны прекратиться"."Расширение поселений подрывает саму суть решения о двух государствах", - сказал Младенов, и в резолюции говорится, что "международное сообщество не признает никаких изменений в линиях 1967 года, кроме тех, которые были согласованы сторонами на переговорах".