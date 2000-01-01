ООН: Израиль не прислушался к призыву СБ ООН о поселениях
Израиль не предпринял никаких шагов для выполнения призыва Совета Безопасности ООН прекратить всю деятельность по созданию поселений на территории Иудеи и Самарии и в Восточном Иерусалиме, и вместо этого санкционировал экспансию поселений в нарушение международного права, как заявила Организация Объединенных Наций.
Посланник ООН Николай Младенов сообщил Совету, что большое число сообщений о поселениях и действия Израиля в законодательстве указывают на "явное намерение продолжать расширение поселений на оккупированной палестинской территории".
Младенов представил первый доклад Совету о выполнении принятой в декабре резолюции, осуждающей израильские поселения как "вопиющее нарушение" международного права. Принятие резолюции СБ ООН поразительно шло в развязку с прошлой практикой экс-резидента США Барака Обамы - США впервые воздержались, а не налагали вето на меру, как того требовал избранный президент Дональд Трамп.
Резолюция не налагала санкции на Израиль, поэтому Совет не призван предпринимать какие-либо действия. Но это закрепило мировое неодобрение поселений.
Младенов, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, вновь заявил, что Организация Объединенных Наций "считает, что вся деятельность по созданию поселений является незаконной в соответствии с международным правом и является одним из основных препятствий на пути к миру".
Палестинские лидеры надеются, что Восточный Иерусалим станет столицей палестинского государства, которое также охватит Иудею и Самарию и сектор Газа, территории, захваченные Израилем в 1967 году.
Посол Израиля в ООН Данни Данон заявил, что "единственным препятствием для мира является палестинское насилие и подстрекательство. Это навязчивое внимание к Израилю должно закончиться".
В своем докладе Младенов также сказал, что "многие достижения в поселениях в течение последних трех месяцев еще больше разорвут территориальную соприкосновенность будущего палестинского государства и ускорят фрагментацию Иудеи и Самарии". Он сказал, что эти действия в Кфар-Адумиме, Шилохе, Кохаве Якове и Шавей-Шомроне "нарушают международное право, и они должны прекратиться".
"Расширение поселений подрывает саму суть решения о двух государствах", - сказал Младенов, и в резолюции говорится, что "международное сообщество не признает никаких изменений в линиях 1967 года, кроме тех, которые были согласованы сторонами на переговорах".