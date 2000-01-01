25.03 10:53 MIGnews.com

Опрос: Макрон имеет все шансы на победу в выборах во Франции

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Эммануэль Макрон намерен одержать победу в первом раунде французских всеобщих выборов через четыре недели, как заявили опрошенные BVA, став последней командой опроса, впервые оценившей независимого центриста выше ультраправого лидера Марин Ли Пен.Опрос BVA не дал прогноза второго раунда президентских выборов во Франции, но большинство из тех, кто проводил подобные опросы в последние месяцы, показывают, что Макрон легко одержит победу над лидером Национального фронта во втором раунде, который должен состояться между двумя самыми популярными кандидатами на пост президента 7 мая.Макрон получит 26% голосов избирателей в первом туре выборов, что на один процентный пункт больше, чем результаты опроса неделю назад, сообщает BVA. Следовательно, Макрон отодвинет Ле Пен вниз на один пункт до 25%.