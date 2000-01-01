25.03 08:50 MIGnews.com

Китай призвал страны к взаимному уважению и поддержанию мира

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Ведущие страны должны укреплять взаимное доверие и уважение и придерживаться диалога для урегулирования споров, как заявил вице-премьер Китая Чжан Гаоли на открытии Азиатского форума Боао в субботу, 25 марта."Ведущие нации должны взять на себя ответственность за поддержание мира", - сказал Чжан, добавив, что Китай останется силой для мира и стабильности в мире.Ране главный советник по национальной безопасности президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что она ожидает, что Китай поддержит введение новых международных санкций в отношении Северной Кореи за недавний запуск ракет.Пхеньян запустил ракету дальнего радиуса действия 7 февраля, заявив, что произошел запуск спутника, а не ракеты. Напомним, что Организация Объединенных Наций наложила запрет на использование технологии баллистических ракет на государство.