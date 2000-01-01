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YouTube 26.03 07:13   MIGnews.com

Эрдоган: Мы можем инициировать референдум о вступлении в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума 16 апреля, может состояться второй. По его словам, власти могут провести референдум по продолжению переговоров о вступлении в ЕС.

Выступая в Анталье турецкий лидер отметил, что граждане должны будут дать ответ, продолжать ли переговоры о вступлении Турции в ЕС:

"После референдума 16 апреля мы можем пойти по пути проведения референдума по продолжению переговоров о вступлении в Европейский союз".

Отметим, что Турция начала переговоры о вступлении в состав Евросоюза в далеком 2005 году. Решение данного вопроса продвигалось очень медленно и-за разногласий по Кипру, прав человека и другое.

А в последние месяцы отношения Анкары и Брюсселя стали особенно напряженными. Ранее Турция заявила о намерении пересмотреть миграционную сделку с ЕС.
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