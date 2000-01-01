25.03 19:27 MIGnews.com
ЕС готовы сотрудничать с НАТО
Лидеры Евросоюза заявили о намерении укрепить собственную оборону и безопасность. Они также выразили готовить к сотрудничеству с НАТО в этой сфере.
Об этом сообщается в Римской декларации о будущем Европейского союза, которую подписали 27 лидеров стран-членов в итальянской столице.
"Союз привержен укреплению общей безопасности и обороны, в том числе в сотрудничестве с НАТО, принимая во внимание национальные обстоятельства и правовые обязательства", — говорится в декларации.
Также отмечается, что Евросоюз планирует укреплять свои позиции на мировой арене, продолжая развивать существующие партнерства и создавая новые.
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