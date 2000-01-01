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скриншот с видео 25.03 16:13   MIGnews.com

Лидеры ЕС подписали декларацию по будущему после Brexit

Лидеры 27 стран – членов Евросоюза подписали Римскую декларацию по будущему союза после выхода из его состава Великобритании, сообщает AFP.

Торжественная церемония подписания документа состоялась в Риме, где проходит саммит ЕС по случаю 60-летия Римского договора, заложившего основы Евросоюза.

Документ отражает видение будущего Евросоюза во всех сферах. Как ранее сообщала администрация президента Франции, в нем выражены как достижения европейцев за последние 60 лет (в том числе мир, процветание, европейская социальная модель), так и вызовы, стоящие перед ЕС, – рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза.

На фоне Brexit в декларации особенно подчеркивается стремление оставшихся стран к еще большему единству и солидарности.

При этом в документе, как передает РИА Новости, допускается возможность развития разными темпами и с разной интенсивностью. Этот принцип "многоскоростной Европы" стал одной из главных трудностей при подготовке саммита. Его поддерживают, в частности, Германия, Франция и страны Бенилюкса, но ряд государств Восточной Европы, в том числе Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, выступали против упоминания этого принципа в итоговой декларации, поскольку опасаются, что он позволит странам Западной Европы принимать решения без них.

В числе приоритетов на будущее лидеры Евросоюза назвали безопасность и защиту, процветание и экономический рост, социальную политику и сильные позиции на международной арене.

При этом усиливать позиции Европы ЕС намерен, создавая новые партнерства и способствуя стабильности и процветанию "на Ближнем Востоке, в Африке и во всем мире".

Укреплять оборону и безопасность европейские лидеры собираются в сотрудничестве с НАТО, но при этом будут учитываться индивидуальные обстоятельства стран-членов Союза.
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