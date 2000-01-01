Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 25.03 14:51   MIGnews.com

Меркель признала ошибки в работе руководства ЕС

Ангела Меркель признала, что Евросоюз в своей политике "не все сделал хорошо". Об этом она заявила в ходе своего визита в Рим.

Она перечислила некоторые конкретные просчеты европейских политиков — в частности, в миграционной и экономической политике.

"Мы, например, не подумали о защите внешних границ, вводя свободу передвижения.… А когда мы создали единую валюту, мы не сделали ее способной выдерживать кризисы, но сейчас мы создаем банковский союз и механизмы стабилизации", – пояснила Меркель.

При этом Меркель отметила, что сейчас у ЕС есть хорошая база для того, чтобы завершить начатое. "Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности", — подчеркнула политик.

Канцлер также выразила уверенность, что Евросоюз сумеет найти единый ответ на миграционную проблему, когда "каждый сделает вклад исходя из своих возможностей". "Мы должны гарантировать такие условия, чтобы люди не бежали из своих стран, разрешить кризисы, такие как в Сирии, и делать все это вместе", — добавила Меркель.

Федеральный канцлер прибыла в Рим на праздничные мероприятия в честь 60-летия со дня подписания Римского договора, положившего начало Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:53
ООН "ошеломлена" гибелью мирных жителей в Мосуле
15:21
Аэропорт Кёльна эвакуируют из-за подозрительного предмета
15:20
Террорист-смертник взорвал себя около аэропорта в Бангладеш
14:20
РФ и КНР внесли в СБ ООН проект резолюции против химоружия
13:54
ЕС: прекратить продажу препаратов, тестированных в Индии
12:55
Авиаудар по тюрьме в Сирии: 16 погибших
12:20
Немецкий госбанк случайно перевел $5,4 млрд другим банкам
11:51
Авария на электростанции в Китае: 9 погибших
11:22
11 обнаженных людей зарезали барана в лагере смерти Освенцим
10:53
Опрос: Макрон имеет все шансы на победу в выборах во Франции
10:19
Россия и семь стран договорились о сотрудничестве в Арктике
09:10
Тренер не угадал
08:50
Китай призвал страны к взаимному уважению и поддержанию мира
08:17
Самолет врезался в жилой дом в США  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus