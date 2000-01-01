25.03 14:51 MIGnews.com

Меркель признала ошибки в работе руководства ЕС

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Ангела Меркель признала, что Евросоюз в своей политике "не все сделал хорошо". Об этом она заявила в ходе своего визита в Рим.Она перечислила некоторые конкретные просчеты европейских политиков — в частности, в миграционной и экономической политике."Мы, например, не подумали о защите внешних границ, вводя свободу передвижения.… А когда мы создали единую валюту, мы не сделали ее способной выдерживать кризисы, но сейчас мы создаем банковский союз и механизмы стабилизации", – пояснила Меркель.При этом Меркель отметила, что сейчас у ЕС есть хорошая база для того, чтобы завершить начатое. "Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности", — подчеркнула политик.Канцлер также выразила уверенность, что Евросоюз сумеет найти единый ответ на миграционную проблему, когда "каждый сделает вклад исходя из своих возможностей". "Мы должны гарантировать такие условия, чтобы люди не бежали из своих стран, разрешить кризисы, такие как в Сирии, и делать все это вместе", — добавила Меркель.Федеральный канцлер прибыла в Рим на праздничные мероприятия в честь 60-летия со дня подписания Римского договора, положившего начало Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС).