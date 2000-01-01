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ЕС: прекратить продажу препаратов, тестированных в Индии | Фото: Thinkstock25.03 13:54   MIGnews.com

ЕС: прекратить продажу препаратов, тестированных в Индии

Европейский регулятор лекарственных средств рекомендовал приостановить продажу более 300 непатентованных лекарств и лекарственных препаратов из-за "ненадежных" тестов, проводимых индийской исследовательской фирмой Micro Therapeutical Research Labs.

Решение, объявленное Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) на его веб-сайте, является последним ударом для индийской индустрии тестирования препаратов, которая столкнулась с рядом проблем с международными регуляторами в последние годы.

Никто из компании, расположенной в Ченнаи, не на данный момент не прокомментировал ситуацию.

EMA сообщила, что европейские официальные лица расследовали соблюдение компанией Micro Therapeutic клинической практики после того, как австрийские и голландские власти выразили обеспокоенность в феврале 2016 года.
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