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flickr 25.03 14:20   MIGnews.com

РФ и КНР внесли в СБ ООН проект резолюции против химоружия

Россия и Китай повторно внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по противодействию вызовам, связанным и использованием химоружия террористами в Сирии и Ираке. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

Он отметил, что в ходе закрытых консультаций Совбеза был повторно внесен прошлогодний проект резолюции, актуализированный соответствующим образом.

Напомним, что 14 апреля 2016 года Россия и Китай внесли проект резолюции о запрете на применение химического оружия на территории Сирии, который некоторые члены Совета Безопасности не поддержали. В документе были предусмотрены конкретные меры по ликвидации угрозы широкого применения химического оружия.
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