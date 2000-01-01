25.03 14:20 MIGnews.com

РФ и КНР внесли в СБ ООН проект резолюции против химоружия

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Россия и Китай повторно внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по противодействию вызовам, связанным и использованием химоружия террористами в Сирии и Ираке. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.Он отметил, что в ходе закрытых консультаций Совбеза был повторно внесен прошлогодний проект резолюции, актуализированный соответствующим образом.Напомним, что 14 апреля 2016 года Россия и Китай внесли проект резолюции о запрете на применение химического оружия на территории Сирии, который некоторые члены Совета Безопасности не поддержали. В документе были предусмотрены конкретные меры по ликвидации угрозы широкого применения химического оружия.