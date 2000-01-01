25.02 21:30 MIGnews.com

Карнавал в Алсте возрождает антисемитизм в Европе

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Участники шествия в Алсте были переодеты в костюмы, напоминающие одеяния ортодоксальных евреев, переходящие сзади в тела муравьев с болтающимися лапками, и несли карикатурное изображение стены плача. Некоторые участники карнавала были переодеты в нацистскую униформу.Главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы прокомментировал бельгийский парад и осудил антисемитские посылы этого мероприятия: