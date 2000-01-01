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Карнавал в Алсте возрождает антисемитизм в Европе | Фото:25.02 21:30   MIGnews.com

Карнавал в Алсте возрождает антисемитизм в Европе

Глава Совета раввинов Европы раскритиковал карнавал в бельгийском городе Алст из-за антисемитских костюмов и оскорбительных образов евреев на традиционном шествии в воскресенье, 23 февраля.

Участники шествия в Алсте были переодеты в костюмы, напоминающие одеяния ортодоксальных евреев, переходящие сзади в тела муравьев с болтающимися лапками, и несли карикатурное изображение стены плача. Некоторые участники карнавала были переодеты в нацистскую униформу.

Карнавал в Алсте возрождает антисемитизм в Европе | Фото:

Главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы прокомментировал бельгийский парад и осудил антисемитские посылы этого мероприятия:

«Сатирическое шествие с антисемитскими посылами в Алсте в Бельгии, является чрезвычайно оскорбительным и злоупотребляет силой свободы слова, которая является таким важным элементом любой либеральной демократии.

Карнавал в Алсте возрождает антисемитизм в Европе | Фото:


Хуже всего то, что этот тип антисемитизма является напоминанием о некоторых мрачных моментах прошлого Европы; мы не видели евреев с желтой звездой Давида с 1930-х годов. Нельзя делать вид, что эти образы являются какой-то шуткой или не вызывают страха. Мировым лидерам, таким как король Бельгии, просто недопустимо объявлять «никогда больше» одну неделю, а затем сидеть, сложа руки, когда эти символы появляются на их улицах всего несколько недель спустя.

Карнавал в Алсте возрождает антисемитизм в Европе | Фото:


После прошлогодних международных протестов против антисемитских мотивов на уличном карнавале в Аальстере, который был исключен ЮНЕСКО из списка нематериальных объектов всемирного наследия, организаторы должны были понять, что именно такие антисемитские мотивы способствуют возрождению антисемитизма в Европе».


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