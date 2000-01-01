25.02 08:22 MIGnews.com

Амир Охана: после выборов первым делом - займемся БАГАЦем

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Министр юстиции Амир Охана рассказал о планах правой коалиции на период после выборов 2 марта.Охана заявил: “Сегодня слово законодателя - нечто куда менее ценное, чем слово правоохранительной системы. И поэтому первое дело после выборов - до закона об юридическом советнике правительства, до всего - пискат ха-итбагрут (поправка о преодолении решений БАГАЦа простым большинством в 61 депутата). Мы добьемся того, чтобы последнее слово оставалось за народом”.