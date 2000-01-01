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Амир Охана: после выборов первым делом - займемся БАГАЦем 25.02 08:22   MIGnews.com

Амир Охана: после выборов первым делом - займемся БАГАЦем

Министр юстиции Амир Охана рассказал о планах правой коалиции на период после выборов 2 марта.

Охана заявил: “Сегодня слово законодателя - нечто куда менее ценное, чем слово правоохранительной системы. И поэтому первое дело после выборов - до закона об юридическом советнике правительства, до всего - пискат ха-итбагрут (поправка о преодолении решений БАГАЦа простым большинством в 61 депутата). Мы добьемся того, чтобы последнее слово оставалось за народом”.


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