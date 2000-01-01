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25.02 07:27   MIGnews.com

Израильский профессор: коронавирус - из-за целующих мезузот

Профессор Еврейского Университета в Иерусалиме Амирам Голдблюм выявил ответственных за распространение коронавируса в Израиле.

Свое открытие он опубликовал на страничке в фейсбук. Профессор пишет: “Вы скрываете правду из-за выборов - коронавирус стремительно распространяется в Израиле после того, как группа корейцев посетила Пещеру Патриархов в Хевроне. В Италии, города и городки полностью блокированы ради того, чтобы предотвратить распространение инфекции. В Израиле следует блокировать Элад и Бней-Брак, Модиин И Бейт-Шемеш, Ашдод и Иерусалим”.

Профессор пишет: “Туристы из Кореи ездили по Израилю без всякого присмотра, и тогда же стало известно, что они заражены. Список тех мест, где они побывали, опубликован в прессе. Среди прочего, коронавирус распространился из Пещеры Патриархов через еврейских паломников, целовавших мезузот во многих синагогах”.

Голдблюм не пишет, целовали ли мезузот зараженные корейцы, но предупреждает читателей: “Любой, кто не хочет заразиться - держитесь подальше от мезузот, от тфилин, не приближайтесь к религиозным и ультра-религиозным кварталам. До того момента, когда станет ясно, что вирус в Израиле уничтожен , не ходите в синагоги, банкетные залы… и  также в школы и другие общественные места”.

Еврейский Университет Иерусалима в связи с начавшимся скандалом заявил: “еврейский Университет отвергает позорные и расистские заявления Амирама Голдблюдма, которые не отражают позиции администрации Еврейского Университета и персонала Еврейского Университета, работающих каждый день в многоцветном и разнообразном обществе”.

Профессор химии Еврейского Университета в Иерусалиме Амирам Голдблюм известен своими экстремистскими крайне-левыми взглядами. Ранее он опубликовал пост в фейсбук, в котором призвал к созданию “арабских милиций”.

Профессор возмущен “ежедневным насилием еврейских поселенцев против палестинского населения” и требует создать “арабские милиции, которые будут защищать арабские деревни и города”. Профессор призвал международные гуманитарные организации поддержать подобные милиции, а их членов - вступатиь в ряды арабских милиций.

Ячейка движения Им Тирцу Еврейского Университета подала жалобу на профессора в полицию, указав на то, что он “призывает к насилию не только в Иудее и Самарии, но и в самом университетском кампусе”.

Он также обозвал ЦАХАЛ "еврейскими террористами" и пожелал, чтобы их наказал Бог.

"Если бы существовал Бог, он бы обрушил молнию на головы еврейских "террористов", которые разрушили дома", – заявил Голдблюм в Facebook.

Он также назвал Израиль "государством апартеида" и сказал, что надеется не месть обитателей этих построек.

"Солдаты "государства апартеида" Израиль разрушают в зоне А дома несчастных палестинцев современным способом. Я надеюсь, что жильцы отомстят разрушителям и тем, кто отдавал приказы", – добавил он.


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