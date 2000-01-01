Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Одностороннее прекращение огня Исламским джихадом "Исламский джихад" объявил об "одностороннем прекращении огня" после "завершения возмездия" за смерть террористов в результате "израильской агрессии". После установления тишины Израиль снял все ограничения на юге страны.
Готовность к коронавирусу №1: Нетаниягу дал указания Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на совещании по поводу готовности к распространению коронавируса дал указания: ответственность за организацию межведомственной деятельности несет глава СНБ и штаб национальной безопасности, а подготовка по финансовым вопросам – на счету министерства финансов.
МИД Израиля предупредил об опасности поездок в Италию Министерство иностранных дел и министерство здравоохранения Израиля издали совместное предупреждение для израильтян воздержаться от поездок в Италию, где зафиксировано 10 смертей и 322 случаев заражения коронавирусом.