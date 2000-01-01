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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:26.02 06:45   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Одностороннее прекращение огня Исламским джихадом "Исламский джихад" объявил об "одностороннем прекращении огня" после "завершения возмездия" за смерть террористов в результате "израильской агрессии". После установления тишины Израиль снял все ограничения на юге страны.

Готовность к коронавирусу №1: Нетаниягу дал указания Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на совещании по поводу готовности к распространению коронавируса дал указания: ответственность за организацию межведомственной деятельности несет глава СНБ и штаб национальной безопасности, а подготовка по финансовым вопросам – на счету министерства финансов.

Беннетт: вероятность широкомасштабной операции в Газе – 95% Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт дал 95% гарантию проведения военной операции в секторе Газа. Террористы получат еще один шанс, но поскольку они лжецы, вероятность наступления велика.

МИД Израиля предупредил об опасности поездок в Италию Министерство иностранных дел и министерство здравоохранения Израиля издали совместное предупреждение для израильтян воздержаться от поездок в Италию, где зафиксировано 10 смертей и 322 случаев заражения коронавирусом.

Изобретена вакцина от коронавируса: как она работает Ученые Тяньцзиньского университета разработали пероральную вакцину от коронавируса. Процесс тестирования, начало производства и ее поступление на рынок займет много времени.


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