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Готовность к коронавирусу №1: Нетаниягу дал указания | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля25.02 18:01   MIGnews.com

Готовность к коронавирусу №1: Нетаниягу дал указания

Во вторник, 25 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание в Иерусалиме по поводу готовности к распространению коронавируса.

Детали сообщила пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

"Сегодня мы провели специальное заседание с целью обсуждения экономической готовности как государственного, так и частного сектора к борьбе с вирусом и приняли решения. Руль в надежных руках. Мы ежедневно проводим заседания, и существует очень четкое разделение зон ответственности, управления и поддержки", – сказал Нетаниягу.

Он призвал граждан Израиля выполнять все указания правительства и Министерства здравоохранения. По словам главы правительства, если действовать сообща, можно преодолеть этот кризис.

"Я дал указание подготовиться следующим образом: ответственность за организацию межведомственной деятельности несет глава СНБ и штаб национальной безопасности, а подготовка по финансовым вопросам будет в компетенции министерства финансов", – добавил Нетаниягу.

Израильский премьер поблагодарил представителей частного сектора, которые пришли на совещание, а также управляющего Банком Израиля.

"Мы будем продолжать информировать общественность. Наша политика – чрезмерная бдительность лучше недостаточной подготовки. Превыше всего осторожность, а не истерика", – констатировал Нетаниягу.


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