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В Израиль прибыли 43 фалашмура | Фото:25.02 18:00   MIGnews.com

В Израиль прибыли 43 члена общины фалашмура

Утром, 25 февраля, в Израиль прибыли 43 члена общины фалашмура, проживающих в Эфиопии.

Об этом сообщает Haaretz.

Прибывших сопровождали министр абсорбции от "Ликуда" Йоав Галант, кандидат от партии Нетаниягу Гади Еваркан и бывший депутат Кнессета Авраам Негуиз.

43 члена фалашмура воссоединились с семьей в международном аэропорту Бен-Гуриона. Их разместят в центрах абсорбции.

Галант пообещал, что в дальнейшем в Израиль будут привезены тысячи евреев-фалашмура, ожидающих своей очереди в Эфиопии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение о репатриации в Израиль тысячи членов общины фалашмура. Он настоял на том, чтобы их приезд состоялся до выборов. "Ликуд" рассчитывает вернуть себе голоса общины выходцев из Эфиопии.

Тем временем юридический советник правительства Авихай Мандельблитт назвал эту акцию предвыборным трюком.


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