Нетаниягу соболезнует в связи со смертью Хосни Мубарака
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу оплакал бывшего президента Египта Хосни Мубарака, который скончался на 92 году жизни.
Соответствующее заявление он сделал 25 февраля, передает The Times of Israel.
"От имени граждан и правительства Израиля я хочу выразить глубокую скорбь по поводу кончины президента Хосни Мубарака. Президент Мубарак, мой личный друг, был лидером, который привел свою страну к миру и безопасности, к миру с Израилем", – сказал он.
Нетаниягу отметил, что лично встречался с Мубараком много раз. Израильский премьер был "поражен его преданностью".
"Я также хочу выразить свои соболезнования президенту Сисси, семье Мубарака и египетскому народу", – добавил Нетаниягу.