25.02 15:39 MIGnews.com

Нетаниягу соболезнует в связи со смертью Хосни Мубарака

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу оплакал бывшего президента Египта Хосни Мубарака, который скончался на 92 году жизни.Соответствующее заявление он сделал 25 февраля, передает The Times of Israel."От имени граждан и правительства Израиля я хочу выразить глубокую скорбь по поводу кончины президента Хосни Мубарака. Президент Мубарак, мой личный друг, был лидером, который привел свою страну к миру и безопасности, к миру с Израилем", – сказал он.Нетаниягу отметил, что лично встречался с Мубараком много раз. Израильский премьер был "поражен его преданностью"."Я также хочу выразить свои соболезнования президенту Сисси, семье Мубарака и египетскому народу", – добавил Нетаниягу.