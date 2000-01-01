25.02 12:55 MIGnews.com

Нетаниягу: Путин сорвал антиизраильскую резолюцию в ООН

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Президент Российской Федерации Владимир Путин предотвратил принятие антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН.Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на конференции в Иерусалиме, передает "Кан".По его словам, речь идет о резолюции, которую поддержал 44-й президент США Барак Обама."В ООН должны были принять очень резкое решение против Израиля, которое поддерживал президент Обама. Я попросил президента Путина воздержаться от голосования. И он остановил это", – сказал Нетаниягу.