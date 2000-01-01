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Став Шафир угрожают смертью | Фото:25.02 10:59   MIGnews.com

Став Шафир угрожают смертью

Полиция арестовала 42-летнего мужчину из Тель-Авива по подозрению в угрозах депутату Кнессета Став Шафир.

Об этом сообщает 13 канал.

Уточняется, что подозреваемый написал в Instagram следующее послание депутату: "Я зарежу тебя, вонючая левачка". Подобные угрозы он также отправил на ее страницу в Facebook.

Шафир подала заявление в полицию из-за угроз, в результате чего было начато расследование. Расследование показало, что угроза была озвучена под фейковым именем. Следователи смогли отследить подозреваемого и арестовали его. Мужчину допросили, однако он отрицал свою причастность.

Подозреваемый будет доставлен на судебное слушание для продления срока его содержания под стражей.


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