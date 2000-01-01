Став Шафир угрожают смертью

Уточняется, что подозреваемый написал в Instagram следующее послание депутату: "Я зарежу тебя, вонючая левачка". Подобные угрозы он также отправил на ее страницу в Facebook.
Шафир подала заявление в полицию из-за угроз, в результате чего было начато расследование. Расследование показало, что угроза была озвучена под фейковым именем. Следователи смогли отследить подозреваемого и арестовали его. Мужчину допросили, однако он отрицал свою причастность.
Подозреваемый будет доставлен на судебное слушание для продления срока его содержания под стражей.