25.02 09:19 MIGnews.com
Эрдоган, Путин, Мергель, Макрон встретятся в марте
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется встретиться с главой России Владимиром Путиным 5 марта во время четырехстороннего саммита по Сирии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NTV.
При этом Эрдоган подчеркнул, что это будет крайняя из возможных дат, самый худший вариант, пишет ChinaDailyAsia
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Кроме того, Анкара ожидает, что 26 февраля в Турцию прилетит российская делегация для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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