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Эрдоган, Путин, Мергель, Макрон встретятся в марте 25.02 09:19   MIGnews.com

Эрдоган, Путин, Мергель, Макрон встретятся в марте

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется встретиться с главой России Владимиром Путиным 5 марта во время четырехстороннего саммита по Сирии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NTV.

При этом Эрдоган подчеркнул, что это будет крайняя из возможных дат, самый худший вариант, пишет ChinaDailyAsia.

Кроме того, Анкара ожидает, что 26 февраля в Турцию прилетит российская делегация для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.


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