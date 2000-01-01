При переносе военной базы США учтут мнение жителей Окинавы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, 25 февраля, пообещал учесть мнение жителей префектуры Окинава, недовольных присутствием американских военных на одноименном японском острове.
Накануне в Окинаве прошел референдум по вопросу о переносе авиабазы морской пехоты США из густонаселенного города Гинован в район Хэноко, расположенный в той же префектуре. Большинство японцев проголосовали против плана правительства оставить базу на острове.
"Сложившаяся ситуация, при которой военные базы сконцентрированы на Окинаве, недопустима. На правительстве лежит большая ответственность по снижению бремени Окинавы", - сказал Синдзо Абэ, пишет TheGuardian.
При этом Синдзо Абэ призвал местных жителей с пониманием отнестись к планам Токио перенести американскую авиабазу не за пределы префектуры, как они настаивают, а на север острова.