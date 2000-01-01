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Австралийские евреи присоединились к критике Израиля | Фото:25.02 19:51   MIGnews.com

Австралийские евреи присоединились к критике Израиля

Сионистская федерация Австралии в понедельник присоединилась к еврейским лидерам США, которые осудили соглашение, заключенное при посредничестве премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в результате которого был сформирован союз между правой партией "Еврейский дом" и фракцией "Оцма Иегудит".

Об этом в понедельник, 25 февраля сообщает The Times of Israel.

В заявлении СФА говорится, что, хотя оно обычно не комментирует "внутриполитические махинации Государства Израиль", новость о том, что "Оцма Иегудит" "формирует альянс и может стать частью будущей правящей коалиции, вынудила СФА выразить свою глубокую обеспокоенность по поводу такого союза".

В заявлении также отмечаются "прискорбные расистские взгляды, которые полностью не соответствуют принципам, на которых основано современное Государство Израиль".

"Являясь оплотом демократии на Ближнем Востоке, израильский Кнессет имеет гордую историю продвижения верховенства закона, равенства и свободы, независимо от расы, религии, пола или этнической принадлежности", - сказал президент СФА Джереми Лейблер.

"Идеология еврейской власти противоречит этим важным ценностям. Избирательные успехи никогда не должны оправдывать жертвование теми ценностями, которые лежат в основе Еврейского государства, которые мы, евреи диаспоры, с гордостью поддерживаем", - подчеркнул он.

Комментарии последовали за аналогичным осуждением со стороны основных еврейских групп США.


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