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Впервые в истории: Лидеры ЕС и ЛАГ провели совместный саммит | Фото:25.02 08:38   MIGnews.com

Впервые в истории: Лидеры ЕС и ЛАГ провели совместный саммит

В воскресенье лидеры стран Европейского союза и Лиги арабских государств обязались активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом и бороться с несанкционированной миграцией на первом в истории подобном саммите.

Об этом в понедельник, 25 февраля сообщает The Times of Israel.

Президент Египта Абдель-Фаттах аль-Сисси в условиях жесткой безопасности в курортном городе Шарм-эль-Шейх на Красном море начал двухдневные переговоры, выступив с речью, посвященной тому, что он назвал историческим сотрудничеством между двумя организациями.

Но, несмотря на публичную демонстрацию единства, составить заявление на высшем уровне оказалось непросто. Министры иностранных дел ЕС и Лиги арабских государств не смогли согласовать в начале этого месяца текст после того, как Венгрия возразила против раздела о миграции, и работа над документом продолжается.

В нем лидеры, скорее всего, обязуются урегулировать конфликты в Сирии и Йемене или затормозить мирные усилия на Ближнем Востоке, но в то же время зафиксировать основные разногласия относительно того, как их разрешать или кто может нести за это ответственность.

Некоторые утверждали, что просто присутствие за одним столом переговоров в первый раз само по себе является результатом.

"Встреча - это послание", - заявил журналистам президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, подытоживая в основном символический характер саммита, а глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини сказала: "Саммит сам по себе является результативным".

Саид Садек, профессор политической социологии в Канадском университете в Каире, сказал в интервью Associated Press, что безопасность будет иметь первостепенное значение в Шарм-эш-Шейхе, но он также преуменьшил ожидания от саммита.

"Время очень важно, потому что оно наступает после восьми лет нестабильности в Средиземноморье, затрагивающей Европу и Ближний Восток", - отметил Садек. "Обе стороны хотят знать, как мы можем стабилизировать район дальше, обеспечить стабильность, как мы можем справиться с последствиями и предотвратить любые дальнейшие эскалации".

"Но дисбаланс сил между двумя сторонами может не дать конкретных результатов, которые люди представляют", - добавил он.

Президент Совета ЕС Дональд Туск также отметил: "Я осознаю, что между нами есть различия. Мы здесь не для того, чтобы делать вид, что мы согласны во всем. Но мы сталкиваемся с общими проблемами и разделяем интересы".

"Мы должны работать вместе - страны происхождения, транзита и назначения - чтобы сломать бизнес-модель контрабандистов и торговцев людьми, которые заманивают людей в опасные путешествия и подпитывают современное рабство", - добавил он.


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