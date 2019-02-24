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25.02 16:26   MIGnews.com

Шведы, воевавшие за ИГ в Сирии не попадут домой

Швеция не будет принимать своих граждан, уехавших в Сирию воевать на стороне боевиков ИГ, и тех, которые попали в плен к возглавляемой Соединенными Штатами коалиции.

"Нет. Мы были отчетливы по этому вопросу: Швеция и МИД с 2011 года рекомендуют не ездить в этот регион. Те, кто делают это, не должны рассчитывать на какую-либо консульскую помощь из Швеции", - сообщил шведский премьер Стефан Левен, пишет TheLocal.

Премьер-министр королевства добавил, что он против лишения пленных боевиков шведского гражданства, поскольку это противоречит международному праву.


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