Шведы, воевавшие за ИГ в Сирии не попадут домой

Швеция не будет принимать своих граждан, уехавших в Сирию воевать на стороне боевиков ИГ, и тех, которые попали в плен к возглавляемой Соединенными Штатами коалиции.
"Нет. Мы были отчетливы по этому вопросу: Швеция и МИД с 2011 года рекомендуют не ездить в этот регион. Те, кто делают это, не должны рассчитывать на какую-либо консульскую помощь из Швеции", - сообщил шведский премьер Стефан Левен, пишет TheLocal.
Премьер-министр королевства добавил, что он против лишения пленных боевиков шведского гражданства, поскольку это противоречит международному праву.