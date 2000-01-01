25.02 19:55 MIGnews.com

Сиси: "Нам не должны читать лекции по правам человека"

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Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси в понедельник, 25 февраля, предупредил Европу не читать лекции арабскому миру по правам человека. "Вы не будете рассказывать нам о человечности", - сказал он журналистам на саммите ЕС и арабских лидеров. "У нас есть собственное чувство человечности, ценностей и этики, и у вас есть свое представление о человечности и этике, и мы уважаем его. Уважайте наши ценности и этику так же, как и мы ваши".Сиси аплодировали после его высказывания, побудив президента Европейского совета Дональда Туска сказать: "Я действительно ценю то, насколько ваши СМИ увлечены. В Европе невозможно было бы получить такую ​​реакцию. Поздравляю".Однако, несмотря на высказывания президента Египта, организация Amnesty International призвала Египет прекратить казни, проводимые в стране. Она заявила, что некоторые обвиняемые признавались в пытках.Саммит состоялся через несколько недель после того, как египетские законодатели подавляющим большинством проголосовали за продление президентских полномочий Сиси, что может оставить его у власти до 2034 года и закрепить роль военных в правительстве. Human Rights Watch заявила, что эти поправки подорвут независимость судебной власти и расширят исполнительную власть, которой уже злоупотребляют в Египте. Группа сообщает, что более 15 000 гражданских лиц, включая детей, подвергались военному преследованию в Египте.