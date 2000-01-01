25.02 19:19 MIGnews.com

Президента Германии раскритиковали за телеграмму Ирану

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подвергается критике из-за поздравительной телеграммы, отправленной в Иран в связи с 40-й годовщиной Исламской революции.Йозеф Шустер, возглавляющий Центральный совет евреев Германии, сказал в связи с этим, что "рутинная дипломатия, похоже, опередила критическое мышление"."Непостижимо, что в теме Ирана в президентской канцелярии отсутствовала чувствительность к вопросу, - рассказывает Шустер Bild daily. - Если и было необходимо поздравить с этой годовщиной, то президент должен был хотя бы найти несколько ясных слов критики режима". Директор Humans Right Watch по Германии Вензел Михальски также назвал сообщение "шокирующим".Телеграмма не была обнародована канцелярией президента. Но на прошлой неделе Bild процитировал выдержки из сообщения, которое включало в себя обещание Штайнмайера сделать все возможное для осуществления ядерной сделки по ограничению ядерной программы Тегерана. Газета заявила, что в сообщении не упоминается поддержка Тегераном ХАМАСа и Хизбаллы.На еженедельном правительственном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Райнер Бреул заявил, что произошло "недоразумение" и что послание было выпущено по случаю празднования национального дня Ирана, которое выпадает в тот же день, что и годовщина Исламской революции.