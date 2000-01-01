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Кац подтолкнет ЕС запретить `Хизбаллу` как Великобритания | Фото:25.02 18:54   MIGnews.com

Кац подтолкнет ЕС запретить "Хизбаллу" как Великобритания

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац высоко оценил решение британского правительства о запрете всей "Хизбаллы" как террористической организации.

"Нет никакой разницы между Насраллой и террористами, которые осуществляют террористическую деятельность, и преимуществами его миссии и миссии Ирана против Израиля и арабских режимов на всем Ближнем Востоке", - сказал Кац.

Также, Кац призвал Европейский Союз последовать примеру Великобритании и классифицировать "Хизбаллу" как террористическую организацию.

"На моей запланированной встрече с генеральным секретарем ООН на следующей неделе в Нью-Йорке я буду работать над тем, чтобы убедить институты ООН выдвинуть аналогичную резолюцию", - сказал он.


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