25.02 18:54 MIGnews.com

Кац подтолкнет ЕС запретить "Хизбаллу" как Великобритания

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац высоко оценил решение британского правительства о запрете всей "Хизбаллы" как террористической организации."Нет никакой разницы между Насраллой и террористами, которые осуществляют террористическую деятельность, и преимуществами его миссии и миссии Ирана против Израиля и арабских режимов на всем Ближнем Востоке", - сказал Кац.Также, Кац призвал Европейский Союз последовать примеру Великобритании и классифицировать "Хизбаллу" как террористическую организацию."На моей запланированной встрече с генеральным секретарем ООН на следующей неделе в Нью-Йорке я буду работать над тем, чтобы убедить институты ООН выдвинуть аналогичную резолюцию", - сказал он.