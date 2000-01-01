25.02 14:35 MIGnews.com
Глава ООН: права человека сдают позиции в мире
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в понедельник осудил "почву ксенофобии, расизма и нетерпимости" и заявил, что права человека теряют свои позиции в мире.
Об этом в понедельник, 25 февраля сообщает The Times of Israel
.
Гуттериш, выразив тревогу, отметил, что за последние три года было убито более 1000 журналистов и правозащитников.
По его словам, четыре экологических активиста, в основном коренные жители своих регионов, были убиты в среднем каждую неделю в прошлом году.
"Мы должны сделать больше для защиты правозащитников и прекращения репрессий против тех, кто делится своими историями о правах человека", - подчеркнул генсек.
Кроме того, Гуттериш выразил обеспокоенность по поводу экономического неравенства и предупредил, что "расширенные данные" и технологии распознавания лиц используются не по назначению.
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