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Глава ООН: права человека сдают позиции в мире | Фото:25.02 14:35   MIGnews.com

Глава ООН: права человека сдают позиции в мире

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в понедельник осудил "почву ксенофобии, расизма и нетерпимости" и заявил, что права человека теряют свои позиции в мире.

Об этом в понедельник, 25 февраля сообщает The Times of Israel.

Гуттериш, выразив тревогу, отметил, что за последние три года было убито более 1000 журналистов и правозащитников.

По его словам, четыре экологических активиста, в основном коренные жители своих регионов, были убиты в среднем каждую неделю в прошлом году.

"Мы должны сделать больше для защиты правозащитников и прекращения репрессий против тех, кто делится своими историями о правах человека", - подчеркнул генсек.

Кроме того, Гуттериш выразил обеспокоенность по поводу экономического неравенства и предупредил, что "расширенные данные" и технологии распознавания лиц используются не по назначению.


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