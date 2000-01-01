Издатель Едиот Ахронот раскрыл детали встречи с премьером
Издатель газеты Едиот Ахронот Арнон Мозес во время допроса заявил полиции, что его встречи с Биньямином Нетаниягу были направлены только на то, чтобы убедить премьер-министра прекратить бойкот издания, а не в отношении договоренности, предусматривающей взаимное оказание сторонами услуг.
Напомним, в рамках "Дела 2000" следователи изучают возможное заключение Мозесом и Нетаниягу соглашения, согласно которому издатель получит выгоду в обмен на помощь главе правительства остаться у власти.
Кроме того, расследование сосредоточено на подозрениях в том, что Нетаниягу и Мозес заключили незаконное соглашение, с целью повлиять на конкурирующий информационный ресурс Исраэль Ха Йом в обмен на более благоприятное освещение со стороны Едиот Ахронот деятельности премьера.