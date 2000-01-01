После Brexit Мэй не уйдет

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не планирует уходить с должности после Brexit (выход Британии из ЕС, - ред.).
По словам Мэй, Британия выйдет из блока 29 марта.
"В декабре я очень ясно дала понять, что моя работа - это не только выполнить Brexit, на самом деле является внутренняя повестка дня, который я выполняю", - сказала она, пишет Sky News.
Напомним, министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк выступили с требованием отложить Brexit. Министры заявили, что, если в ближайшее время не будет решения по выходу Британии из ЕС, они готовы бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за задержку Brexit.