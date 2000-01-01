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На Кубе начался референдум о новой конституции | Фото: скриншот с видео25.02 15:07   MIGnews.com

На Кубе начался референдум о новой конституции


В воскресенье кубинцы собрались на избирательных участках, чтобы проголосовать за новую конституцию, которая вводит скромные экономические и социальные изменения, сохраняя однопартийную социалистическую систему.

Об этом в понедельник, 25 февраля сообщает Reuters.

По данным национальной избирательной комиссии, жители Кубы должны будут ответить на один вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?". Для принятия нового главного закона необходимо, чтобы абсолютное большинство граждан Кубы — 50% плюс один голос — проголосовало "За". Из 11,5 млн кубинцев в список избирателей включено более 8 млн.

Новая конституция предусматривает прекращение строительства коммунизма, ограниченное введение частной собственности, создание постов президента и премьер-министра, а также введение пределов в виде двух 5-летних сроков пребывания на высшей государственной должности.

Споры о конституции доминировали в политике страны в течение нескольких месяцев, несмотря на то, что она борется с экономической стагнацией.

Между тем, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон назвал референдум в Twitter "очередной уловкой кубинского режима, чтобы скрыть свои репрессии и тиранию".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что голосование происходит, поскольку события в Венесуэле показали "империалистическую угрозу", с которой сталкивается регион.

"Сегодня мы одержим победу ... Это также будет важная победа для Венесуэлы", - сказал он после ожидания в очереди в Гаване, чтобы проголосовать.

"Я думаю, что американцы в своем высокомерии ошиблись. Люди просыпаются, когда видят эти гнусные практики и понимают, что стоит за этим шоу", - добавил кубинский лидер.


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