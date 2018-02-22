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Троянские Кони: Как Кадима шпионила за Нетаниягу

תיעוד: כך עקבו אחרי נתניהו חוקרים פרטיים מטעם "קדימה" ב-2008. לתיעוד המלא שמביא @TzurMaor >> https://t.co/zxrpqPGRBV pic.twitter.com/LedbjhiiFq — חדשות עשר (@news10) February 22, 2018

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