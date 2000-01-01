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Польша заморозила скандальный `Закон о Холокосте`25.02 08:51   MIGnews.com

Польша заморозила скандальный "Закон о Холокосте"

Правительство Польши приняло решение временно заморозить скандальный "Закон о Холокосте". По словам источников, на данный шаг повлияло давление со стороны Израиля и содействие министра юстиции Польши Збигнева Зебро.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Зебро заявил, что закон вступит в силу только после того, как соответствующее решение будет принято Конституционным судом.

Ожидается, что для обсуждения внесения поправок в законопроект в Иерусалим прибудет польская делегация.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИДу достичь договоренностей о принятии польской стороной поправок в закон до вступления его в силу.

Генеральный директор израильского ведомства Юваль Ротем назвал эти шаги "значительным успехом".

Напомним, 6 февраля в Польше был принят закон о Холокосте, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения в причастности польского народа к Холокосту и пособничеству нацистам.
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