Правительство Польши приняло решение временно заморозить скандальный "Закон о Холокосте". По словам источников, на данный шаг повлияло давление со стороны Израиля и содействие министра юстиции Польши Збигнева Зебро.
Об этом сообщает Аруц Шева.
Зебро заявил, что закон вступит в силу только после того, как соответствующее решение будет принято Конституционным судом.
Ожидается, что для обсуждения внесения поправок в законопроект в Иерусалим прибудет польская делегация.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИДу достичь договоренностей о принятии польской стороной поправок в закон до вступления его в силу.
Генеральный директор израильского ведомства Юваль Ротем назвал эти шаги "значительным успехом".
Напомним, 6 февраля в Польше был принят закон о Холокосте, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения в причастности польского народа к Холокосту и пособничеству нацистам.