25.02 08:51 MIGnews.com

Польша заморозила скандальный "Закон о Холокосте"

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Правительство Польши приняло решение временно заморозить скандальный "Закон о Холокосте". По словам источников, на данный шаг повлияло давление со стороны Израиля и содействие министра юстиции Польши Збигнева Зебро.Об этом сообщает Аруц Шева.Зебро заявил, что закон вступит в силу только после того, как соответствующее решение будет принято Конституционным судом.Ожидается, что для обсуждения внесения поправок в законопроект в Иерусалим прибудет польская делегация.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИДу достичь договоренностей о принятии польской стороной поправок в закон до вступления его в силу.Генеральный директор израильского ведомства Юваль Ротем назвал эти шаги "значительным успехом".Напомним, 6 февраля в Польше был принят закон о Холокосте, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения в причастности польского народа к Холокосту и пособничеству нацистам.